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«Zanardi amato per il suo coraggio»

Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda il campione paralimpico

Pubblicato il: 02/05/2026 – 15:38
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«Zanardi amato per il suo coraggio»

ROMA “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota di cordoglio per la scomparsa dell’ex pilota Alex Zanardi.

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