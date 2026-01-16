Cosenza, intensificati i controlli nella zona della stazione delle autolinee: un arresto e due denunce
Servizi mirati della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” per contrastare spaccio e reati predatori
COSENZA Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato, specie nella zona che interessa la stazione delle autolinee di Cosenza. Particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e di spaccio. Solo in questi due ultimi giorni, con servizi mirati, svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” e disposti dal Questore della Provincia di Cosenza, Antonio Borelli, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 276 soggetti controllati, di cui 46 positivi e 14 stranieri; 1234 veicoli controllati; un arresto per evasione; 2 denunciati per ricettazione e invasione di edifici; elevate inoltre 6 contestazioni al Codice della Strada. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di tutti.
