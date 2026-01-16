Soccorso “negato” a San Marco Argentano, verifiche dell’Asp: scatta la sospensione cautelativa

dopo la segnalazione social

COSENZA La segnalazione e i provvedimenti: l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza interviene in merito all’episodio avvenuto presso il Punto di primo intervento di San Marco Argentano, oggetto di segnalazioni e successiva diffusione sui social: su fb è stato ripreso e diffuso un intervento dell’ambulanza davanti alla struttura sanitaria del Cosentino documentando la mancata assistenza – a detta dell’autore del video – da parte del medico in servizio nei confronti di un uomo che lamentava di avere la febbre a 40° e per questo richiedeva soccorsi all’interno dell’ex ospedale.

A seguito dell’accaduto, il medico in servizio e l’infermiere in turno hanno trasmesso relazioni dettagliate, esaminate dalla Direzione del Dipartimento di Emergenza/Urgenza, insieme alla documentazione disponibile, comprese le registrazioni dell’intervento del 118 e la chiamata effettuata al numero di emergenza.

L’Azienda ha avviato le verifiche previste e, per tutelare il servizio e la propria immagine, conferma l’adozione di provvedimenti urgenti e cautelativi.

L’Asp di Cosenza ribadisce il proprio impegno nel garantire assistenza, rispetto delle procedure e tutela della collettività e richiama tutti i propri dipendenti ad un comportamento rispettoso dei diritti dei pazienti.