Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

operazione “tabula rasa”

Blitz a Cetraro, cinque arresti: sequestrata cocaina per un valore di oltre un milione di euro FOTO E VIDEO

I Finanzieri di Cetraro e di Paola hanno individuato un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti

Pubblicato il: 17/01/2026 – 18:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Blitz a Cetraro, cinque arresti: sequestrata cocaina per un valore di oltre un milione di euro FOTO E VIDEO

COSENZA I Finanzieri della Tenenza di Cetraro e della Compagnia di Paola hanno individuato un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti. All’interno dell’immobile sono stati sequestrati 5 panetti di cocaina per circa 5,5 kg, 750 grammi di marijuana, strumenti per il taglio e confezionamento e oltre 100 mila euro in contanti suddivisi in più “mazzette” sottovuoto. Adiacente al casolare è stata rinvenuta un’auto con doppio-fondo per il trasporto della droga.

Secondo le stime, il valore della cocaina supererebbe il milione di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno portato all’arresto in flagranza di cinque persone. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
blitz droga cosenza
droga cetraro
droga cosenza
In evidenza
spaccio droga cetraro
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x