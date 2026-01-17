Calcio in lutto: morto il calabrese Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

La scomparsa

È morto il presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso. L’annuncio tramite i canali social del club. “La Fiorentina comunica la scomparsa del presidente Rocco B. Commisso. Con grande dolore e tristezza la famiglia Commissocon la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. Commissoaveva 76 anni. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, Commisso era poi emigrato in America, in Pennsylvania, con la madre e due sorelle nel 1961, dove viveva già il padre. Laureato in ingegneria alla Columbia University, aveva avviato varie iniziative imprenditoriali e nel 2017 aveva acquistato le quote di maggioranza della squadra di calcio New York Cosmos, due anni dopo aveva poi acquisito la Fiorentina. Era malato da tempo.

Il profilo e il cordoglio della Viola

«Chiamatemi Rocco», aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini. «Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre – si legge ancora nella nota – portando il suo nome. Un segno indelebile dell’affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia». «Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato