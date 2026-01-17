Si legge in: 1 minuto
Cosenza Calcio, Antonio Barone ceduto alla Sarnese
Pubblicato il: 17/01/2026 – 13:18
COSENZA Operazione in uscita in casa Cosenza. La società rossoblù comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo e fino al 30 Giugno 2026, il giocatore Antonio Barone alla Sarnese (Serie D).
