Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

riflettori accesi

Dissesto finanziario a Joppolo, la Guardia di Finanza preleva atti e documenti

Il focus fa seguito alla dichiarazione di dissesto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2022

Pubblicato il: 17/01/2026 – 16:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dissesto finanziario a Joppolo, la Guardia di Finanza preleva atti e documenti

VIBO VALENTIA La Guardia di Finanza avrebbe fatto visita agli uffici finanziari del Municipio di Joppolo, nel Vibonese, per far luce sulla gestione del dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale nel luglio del 2022 con l’affidamento della gestione debitoria ad un organismo commissariale di liquidazione. Lo riporta Agi. Gli investigatori della Guardia di Finanza avrebbero prelevato numerosi documenti e si sarebbero trattenuti negli uffici del Comune per ore. Il focus fa seguito alla dichiarazione di dissesto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2022, con in testa l’attuale sindaco Giuseppe Dato, e il capogruppo dell’opposizione Valerio Mangialardo. Da quanto emerso nel corso della seduta, oltre il 50% della popolazione non pagava da anni i tributi comunali, con una scarsa capacità di riscossione da parte del Municipio. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
comune di joppolo
dissesto joppolo
gdf joppolo
Importanti
joppolo
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x