Dissesto finanziario a Joppolo, la Guardia di Finanza preleva atti e documenti

riflettori accesi

VIBO VALENTIA La Guardia di Finanza avrebbe fatto visita agli uffici finanziari del Municipio di Joppolo, nel Vibonese, per far luce sulla gestione del dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale nel luglio del 2022 con l’affidamento della gestione debitoria ad un organismo commissariale di liquidazione. Lo riporta Agi. Gli investigatori della Guardia di Finanza avrebbero prelevato numerosi documenti e si sarebbero trattenuti negli uffici del Comune per ore. Il focus fa seguito alla dichiarazione di dissesto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2022, con in testa l’attuale sindaco Giuseppe Dato, e il capogruppo dell’opposizione Valerio Mangialardo. Da quanto emerso nel corso della seduta, oltre il 50% della popolazione non pagava da anni i tributi comunali, con una scarsa capacità di riscossione da parte del Municipio. (redazione@corrierecal.it)