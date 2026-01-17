Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incendio

Fiamme in un appartamento a Crotone, una persona in ospedale – FOTO

Sulle cause dell’incendio ha avviato le indagini la polizia sulla base dei rilievi tecnici effettuati dai vigili del fuoco

Pubblicato il: 17/01/2026 – 13:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fiamme in un appartamento a Crotone, una persona in ospedale – FOTO

 CROTONE Una persona è rimasta ferita a causa di un incendio che si è sviluppato la scorsa notte nell’appartamento in cui abita all’ultimo piano di un edificio a Crotone. Il ferito è stato portato in ospedale dal personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco ed al personale della polizia di Stato. Le persone che abitano nel palazzo in cui si è verificato l’incendio sono state fatte evacuare per precauzione, ma a conclusione delle operazioni di spegnimento hanno potuto fare rientro nelle loro case. Sulle cause dell’incendio ha avviato le indagini la polizia sulla base dei rilievi tecnici effettuati dai vigili del fuoco.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
fiamme crotone
incendio crotone
POLIZIA DI STATO
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x