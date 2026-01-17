Fiamme in un appartamento a Crotone, una persona in ospedale – FOTO

l’incendio

CROTONE Una persona è rimasta ferita a causa di un incendio che si è sviluppato la scorsa notte nell’appartamento in cui abita all’ultimo piano di un edificio a Crotone. Il ferito è stato portato in ospedale dal personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco ed al personale della polizia di Stato. Le persone che abitano nel palazzo in cui si è verificato l’incendio sono state fatte evacuare per precauzione, ma a conclusione delle operazioni di spegnimento hanno potuto fare rientro nelle loro case. Sulle cause dell’incendio ha avviato le indagini la polizia sulla base dei rilievi tecnici effettuati dai vigili del fuoco.

