I nuovi ospedali e il cronoprogramma «confermato e vincolante». Lo stato dell’arte e le previsioni

corsa contro il tempo

LAMEZIA TERME «Nonostante le difficoltà globali legate all’aumento dei costi delle materie prime, il cronoprogramma dell’edilizia sanitaria è confermato e vincolante. Ospedale della Sibaritide: Completamento dei lavori previsto entro la fine del 2026. Sarà il primo grande hub moderno a servire l’area jonica. Ospedale di Vibo Valentia: Consegna dell’infrastruttura entro la fine del 2027. Ospedale di Palmi: Completamento entro la fine del 2028». Nei documenti di programmazione della Regione Calabria c’è il punto della situazione per quanto riguarda la costruzione dei cosiddetti nuovi “grandi ospedali” della Calabria. Le prospettive e le previsioni di un accordo di programma che risale al 2007 e che solo negli ultimi 4 anni ha registrato un consistente avanzamento. «Per recuperare i gravi ritardi accumulati nella costruzione dei nuovi ospedali, e per accelerare le modifiche progettuali e le procedure amministrative, si è reso necessario inserire tali realizzazioni nello stato di emergenza» dell’edilizia sanitaria decretata dal governo un anno fa, si legge nel Defr varato dalla Giunta e approvato n Consiglio regionale. Ecco lo “stato dell’arte” e il cronoprogramma.

Nuovo Ospedale della Sibaritide

Il Nuovo Ospedale della Sibaritide (nella foto in copertina) – ancora dal Defr – «sostituirà completamente gli attuali presidi di Rossano e Corigliano, che verranno riconvertiti a funzioni territoriali, con una struttura realizzata tramite project financing. Con decreto del Commissario ad acta 80 del 28 marzo 2024, è stato: preso atto del quadro economico, che determina il costo complessivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide in euro 292.000.000,00 (pubblico+privato); approvato il Piano economico finanziario di riequilibrio per la realizzazione in regime di finanza di progetto del Nuovo Ospedale della Sibaritide; approvato lo schema di contratto aggiuntivo di concessione; stabilita la copertura finanziaria del contributo pubblico pari ad euro 236.094.994,71; stabilito che la copertura finanziaria dei canoni annuali previsti sarà assicurata dalle fonti di finanziamento indicate nel medesimo Dca. A seguito dello stato di emergenza e, quindi, del subentro del commissario delegato, si è data una importante accelerazione all’avanzamento dei lavori, con una produzione attuale di Sal del valore medio mensile di oltre 10 milioni, a fronte dei precedenti 4 milioni». Secondo la Giunta «attualmente i lavori procedono speditamente. La data contrattuale di conclusione dell’intervento è fissata al 31 luglio 2026, ed oggi è in corso di completamento la quantificazione dei maggiori tempi, conseguenti ai maggiori lavori che si sono manifestati in conseguenza degli atti incendiari dolosi che hanno interessato il cantiere, nonché per alcune modifiche minori sulla distribuzione funzionale di alcuni reparti, in ragione delle esigenze espresse dall’Asp. Ad ogni modo, anche in virtù delle misure acceleratorie consentite dalla situazione emergenziale… si sta operando per lasciare sostanzialmente inalterato il termine di consegna delle opere e addirittura, avviare prima di tale data anche un’attivazione progressiva per fasi dell’Ospedale, in accordo con specifiche esigenze dell’Asp».

Nuovo Ospedale di Vibo Valentia

Quanto al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, si ricorda che «il progetto preliminare è stato approvato dal commissario delegato con ordinanza 31 del 4 maggio 2011, prevedendo un intervento in finanza di progetto. La successiva approvazione del progetto definitivo è avvenuta previo aggiornamento del Piano economico finanziario della Concessione. Nei primi giorni di maggio 2025 si è proceduto a validare e approvare il progetto esecutivo, nonché a validare e approvare il secondo Piano economico finanziario di riequilibrio, e il secondo atto aggiuntivo del Contratto di Concessione, sottoscritto pochi giorni dopo tra la Regione Calabria, l’Asp di Vibo Valentia e la società “Vibo Hospital Service Spa”. Nello stesso mese si è proceduto alla consegna dei lavori della totalità delle opere al concessionario. Il valore complessivo (pubblico + privato) dell’investimento ammonta in totale a euro 239.070.284,38». Secondo quanto riporta il Defr «attualmente i lavori sono in corso di esecuzione e nel periodo 2026-2028 è prevista la completa realizzazione dell’intervento».

Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro

Il Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro è sicuramente quello che risente dei ritardi più consistenti. «Il progetto preliminare – annota la Giunta nel Defr – è stato approvato dal commissario delegato con ordinanza 39 del 5 luglio 2011. La nuova struttura sanitaria è anch’essa in finanza di progetto. Sebbene nel 2023 il concessionario Ospedale della Pana di Gioia Tauro S.c a r.l. abbia consegnato il progetto definitivo inerente alla Concessione per la realizzazione e la gestione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro successivamente integrato a seguito delle verifiche intermedie sulla progettazione definitiva, le variazioni progettuali intervenute nel tempo, a seguito delle richieste della Asp di Reggio Calabria in accordo con il concedente, hanno reso necessaria l’approvazione di un Nuovo Piano economico finanziario di riequilibrio. Anche questo intervento rientra nello stato di emergenza di cui si è detto. Nei primi giorni di maggio 2025 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dell’intervento, il Piano economico finanziario di riequilibrio e lo schema dell’atto aggiuntivo del Contratto di Concessione, sottoscritto a metà dello stesso mese tra la Regione Calabria, l’Asp di Reggio Calabria e la società “Ospedale della Piana di Gioia Tauro Società Consortile per Azioni”. La consegna delle aree è avvenuta il 14 luglio 2025 ed è in corso l’attività di cantierizzazione. Il valore complessivo (pubblico + privato) dell’investimento ammonta in totale a euro 318.515.556,74. Nel periodo 2026-2028 è previsto l’avvio dell’intervento e la sua parziale esecuzione». (a. c.)

Foto tratta dalla pagina facebook di Domenico Gerardo Petrone)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato