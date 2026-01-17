Serie B, il Venezia cala il tris e batte il Catanzaro

i risultati finali

CATANZARO Il Catanzaro dura un tempo, poi è il solito Venezia schiaccia-sassi, che macina gioco, sfrutta tutti gli spazi e concede ben poco agli avversari. E la classifica dice -1 dal Frosinone. Il primo tempo si conclude con le due squadre ferme sul pari, grazie a un’imbucata al sesto minuto di D’Alessandro, imbeccato da un filtrante illuminato di Iemmello, concluso sull’angolino basso a destra di Stankovic, non incolpevole. Dodici minuti dopo arriva il pareggio, rocambolesco, di Busio. L’americano vede bene Sagrado sulla sinistra, il quale crossa al centro dove Adorante “cicca”, ma la palla arriva al play del Venezia, che scaglia sotto la traversa il punto dell’uno a uno. Nel secondo tempo la svolta definitiva la dà l’espulsione di Verrengia (entrato otto minuti prima), che scivola e per non far involare Yeboah verso la rete toglie la palla con la mano. Dieci minuti dopo Perez centra una traversa che fa tremare il Penzo e il merito del 2-1 è sempre dello spagnolo. Perez scambia con Yeboah, il quale scodella al centro dell’area, il centrocampista non si ferma e viene tirato giù da Antonini: rigore. Sulla palla Adorante non sbaglia. Legittima la gara Casas nel finale.

Il tabellino

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6; Korac 5.5 (32′ st Compagnon sv), Svoboda 6.5, Sverko 6; Hainaut 6.5, Kike Perez 7.5, Busio 7, Doumbia 6.5, Sagrado 7, Yeboah 5.5 (46′ st Casas 6.5), Adorante 6 (46′ st Venturi sv). In panchina: Grandi, Franjic, Haps, Fila, Lella, Duncan, Bohinen, Sidibé, Pietrelli. Allenatore: Stroppa 7.

CATANZARO (3-5-1-1): Pigliacelli 5.5; Cassandro 5.5, Antonini 5.5, Brighenti 5 (42′ st Liberali sv); Favasuli 5.5, Pontisso 5.5 (42′ st Buglio sv), Rispoli 5.5, Cissè 5.5 (32′ st Nuamah sv), D’Alessandro 6 (20′ st Verrengia 4.5); Iemmello 6; Pittarello 6 (32′ st Bettella sv). In panchina: Marietta, Borrelli, Bashi, Di Chiara, Pompetti, Alesi, Di Francesco. Allenatore: Aquilani 5.5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 6′ pt D’Alessandro, 18′ pt Busio, 41′ st Adorante (rig), 49′ st Casas.

NOTE: soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 8.897, di cui 739 ospiti. Espulso al 28′ st Verrengia per fallo di mano su chiara occasione da gol. Ammoniti: Svoboda, Iemmello, Antonini, Cassandro. Angoli: 3-1. Recupero: 6′; 6′.