Venti di burrasca e nubifragi: ciclone mediterraneo punta il Sud

l’allerta

Un ciclone mediterraneo con piogge abbondanti, venti forti di scirocco e mareggiate con onde alte sino a 10 metri è in arrivo sull’Italia meridionale e in particolare sulle isole maggiori. La Sardegna, dunque, è attesa nelle prossime ore da un’ondata di maltempo eccezionale. Per gli esperti da lunedì sulle isole maggiori e sulla Calabria si avranno piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate estreme con onde al largo di 10 metri. Secondo il meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici, “si prevede la tempesta perfetta sullo Ionio, sullo Stretto di Sicilia e sul Canale di Sardegna: la pressione salirà fino a 1030 hPa sulla Grecia, scenderà fino a 1000 hPa sulla Tunisia. Questa forte differenza di 30 hPa genererà venti fortissimi dall’Egitto fino alla Sardegna con un “fetch” (la zona del mare colpita dai venti) molto lungo e molto vasto. Con questa larga superficie del mare interessata per più giorni da venti forti, provenienti dalla stessa direzione, si formeranno onde altissime da lunedì a mercoledì. Per quanto riguarda le piogge, il meteorologo Matteo Tidili, sui social, spiega che “complessivamente, entro la fine del weekend, potrebbero già registrarsi cumulati significativi sulle aree interne orientali, con locali picchi fino a 50-70 mm in Ogliastra (vedi prima immagine). All’inizio della prossima settimana è però atteso un ulteriore peggioramento, legato alla risalita dal Nord Africa di un sistema depressionario complesso che, tra lunedì e martedì, tenderà a posizionarsi tra la Tunisia e il Mar delle Baleari, approfondendosi fino a valori barici inferiori ai 1000 hPa. In questo contesto, il sistema frontale associato potrebbe insistere sulla Sardegna per molte ore, favorendo precipitazioni anche molto abbondanti e localmente persistenti”.