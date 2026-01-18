Cosenza calcio, la società: «Nessuna distanza con la città, noi sempre aperti al dialogo»

il comunicato ufficiale

COSENZA Dopo la dura nota di oggi del Centro Coordinamento club Cosenza contro il Cosenza calcio, arriva la nota dello stesso club rossoblù. «Il Cosenza Calcio – si legge – ritiene necessario ribadire, con chiarezza ma senza spirito polemico, che la Società è chiamata ogni giorno a operare scelte gestionali, organizzative ed economiche complesse, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di garantire continuità, stabilità e sostenibilità nel calcio professionistico che oggi, come non mai, attraversa un periodo storico di preoccupante crisi. Le decisioni assunte nel tempo, comprese quelle relative ai rapporti professionali con dirigenti, collaboratori e dipendenti, rientrano in dinamiche aziendali fisiologiche, naturali e del tutto normali, che non intaccano il rispetto umano e professionale verso chi ha contribuito al percorso del Club».

«Il Club continuerà a lavorare con serietà»

Il Cosenza Calcio «respinge ogni rappresentazione che descriva la Società come distante dalla città e sull’intera provincia o disinteressata al proprio ruolo sociale. Al contrario, la volontà resta quella di mantenere vivo il dialogo, pur nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dell’autonomia gestionale e nell’interesse supremo dei tifosi, del territorio e del mondo sportivo, che non è mai secondario. La critica costruttiva è parte integrante della vita sportiva e viene accolta come stimolo a migliorare; ciò che la Società auspica è che il confronto possa avvenire sempre in un clima di rispetto reciproco, nell’interesse comune dei colori rossoblù e dell’immagine di Cosenza e della sua provincia, nella piena onestà intellettuale e morale e senza tentativi di ingerenze. Il Club – conclude – continuerà a lavorare con serietà, equilibrio e senso di responsabilità, con l’obiettivo di onorare la maglia, la storia e la passione di una piazza che merita attenzione e rispetto, così come si sta dimostrando in questa stagione, con un Cosenza calcio unito ed impegnato a raggiungere un importante risultato sportivo, all’insegna della competitività e del sano agonismo».

