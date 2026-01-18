Skip to main content

Cosenza calcio, la società: «Nessuna distanza con la città, noi sempre aperti al dialogo»

Dopo la nota del Centro Coordinamento club Cosenza, il club: «Accogliamo le critiche costruttive e continuiamo a lavorare con serietà»

Pubblicato il: 18/01/2026 – 20:24
COSENZA Dopo la dura nota di oggi del Centro Coordinamento club Cosenza contro il Cosenza calcio, arriva la nota dello stesso club rossoblù. «Il Cosenza Calcio – si legge – ritiene necessario ribadire, con chiarezza ma senza spirito polemico, che la Società è chiamata ogni giorno a operare scelte gestionali, organizzative ed economiche complesse, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di garantire continuità, stabilità e sostenibilità nel calcio professionistico che oggi, come non mai, attraversa un periodo storico di preoccupante crisi. Le decisioni assunte nel tempo, comprese quelle relative ai rapporti professionali con dirigenti, collaboratori e dipendenti, rientrano in dinamiche aziendali fisiologiche, naturali e del tutto normali, che non intaccano il rispetto umano e professionale verso chi ha contribuito al percorso del Club».

«Il Club continuerà a lavorare con serietà»

Il Cosenza Calcio «respinge ogni rappresentazione che descriva la Società come distante dalla città e sull’intera provincia o disinteressata al proprio ruolo sociale. Al contrario, la volontà resta quella di mantenere vivo il dialogo, pur nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dell’autonomia gestionale e nell’interesse supremo dei tifosi, del territorio e del mondo sportivo, che non è mai secondario. La critica costruttiva è parte integrante della vita sportiva e viene accolta come stimolo a migliorare; ciò che la Società auspica è che il confronto possa avvenire sempre in un clima di rispetto reciproco, nell’interesse comune dei colori rossoblù e dell’immagine di Cosenza e della sua provincia, nella piena onestà intellettuale e morale e senza tentativi di ingerenze. Il Club – conclude – continuerà a lavorare con serietà, equilibrio e senso di responsabilità, con l’obiettivo di onorare la maglia, la storia e la passione di una piazza che merita attenzione e rispetto, così come si sta dimostrando in questa stagione, con un Cosenza calcio unito ed impegnato a raggiungere un importante risultato sportivo, all’insegna della competitività e del sano agonismo».

