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Arriva l’alta pressione nordafricana: massime fino a 26°

Il “Cammello” per il 25 aprile. Cieli azzurri e tanto sole almeno fino a domenica

Pubblicato il: 23/04/2026 – 8:55
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Arriva l’alta pressione nordafricana: massime fino a 26°

ROMA Torna il bel tempo quasi ovunque, trainato da una prepotente (ma per molti benvenuta) alta pressione nordafricana. E si sa, quando il meteo si stabilizza, i meteorologi diventano ancora più pignoli, cercando il classico “pelo nell’uovo” in un’Italia che si prepara a sfoggiare sole e cieli azzurri almeno fino a domenica. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti che, ad essere precisi, la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord.
Anche il vento farà la sua parte nelle prossime ore: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche ostinato acquazzone si attarderà tra la Bassa Calabria e la Sicilia. Subito dopo, però, il tempo tornerà sereno e limpido ovunque. Da venerdì le previsioni diventeranno decisamente più costanti e generiche: il sole brillerà incontrastato su tutta la Penisola con massime in sensibile aumento. Attenzione dunque al termometro: se le minime resteranno fresche e sotto le medie stagionali, le massime schizzeranno oltre i 22-23°C. Questo si tradurrà in un’escursione termica diurna estrema, con uno scarto di ben 20°C tra l’alba e il pomeriggio.
La Festa della Liberazione sarà in compagnia del “Cammello”, il soprannome con cui in meteorologia viene spesso chiamata l’alta pressione nordafricana. Questa figura barica farà impennare le temperature massime fino a 25-26°C. Ci ritroveremo nuovamente, nel cuore di aprile, con valori fino a 8-9°C superiori alla norma. L’idillio anticiclonico inizierà a sgonfiarsi solo a partire da lunedì, aprendo la porta a correnti nordeuropee che guasteranno il tempo sul finire del mese. Tra il 29 e il 30 aprile è atteso il ritorno della pioggia. Se questa perturbazione si rivelerà veloce come sembra, il Ponte del Primo Maggio potrebbe uscirne indenne; tuttavia, per avere certezze sulla Festa dei Lavoratori, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

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