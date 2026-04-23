Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

IL PROVVEDIMENTO

Violenza domestica, crotonese ai domiciliari per maltrattamenti alla madre

L’uomo risultava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ma aveva violato le prescrizioni

Pubblicato il: 23/04/2026 – 9:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Violenza domestica, crotonese ai domiciliari per maltrattamenti alla madre

CROTONE La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento applicativo della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, a carico di un uomo crotonese. Il provvedimento, eseguito dagli agenti delle volanti, si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, disposti dal questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità. L’uomo risultava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in relazione a una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti della madre convivente.
Il provvedimento restrittivo si è reso necessario a seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito della misura in atto. Le condotte poste in essere dal soggetto hanno evidenziato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del beneficio concesso.
L’uomo, rintracciato dagli agenti delle volanti nel centro cittadino, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela delle vittime di violenza domestica, al fine di incrementare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.
Nella stessa giornata, gli agenti delle volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 241 persone, di cui 51 positive in banca dati, hanno controllato 161 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Argomenti
maltratamenti alla madre
maltrattamenti in famiglia
polizia crotone
Rilevanti
squadra volante crotone
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
uomo ai domiciliari crotone
violenza domestica crotone
volanti crotone
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x