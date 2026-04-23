Giornata Salute della donna, focus su stili di vita e screening

l’undicesima edizione

ROMA Prevenzione, stili di vita e accesso alle cure al centro dell’undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, che si è celebrata ieri in tutta Italia, promossa dal ministero della Salute e dalla Fondazione Atena Onlus.

“Lavoriamo per favorire un approccio sempre più personalizzato e garantire a tutte, a ogni età, le migliore pratiche di cura, assistenza e, soprattutto, prevenzione”, ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata, “Abbiamo rafforzato la promozione dei corretti stili di vita e abbiamo potenziato i programmi di screening per il cancro della mammella e del colon-retto, ampliando le fasce d’età per accedere alla diagnosi precoce”.

Numerose le iniziative promosse su tutto il territorio nazionale. Tra queste, “Fiume in rosa”, evento organizzato dalla Fondazione Atena Onlus: una regata non agonistica che coinvolge donne operate al seno, per le quali il canottaggio rappresenta anche una forma di riabilitazione, insieme ad atlete provenienti da circoli sportivi.

E fino al 29 aprile torna inoltre la “(H) Open week sulla salute della donna”, promossa da Fondazione Onda, che coinvolge gli ospedali con i Bollini Rosa: saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi. Oggi è attivo anche il Telefono Verde Aids e Infezioni Sessualmente Trasmesse (800 861061), dalle 9,00 alle 19,00, per informazioni e consulenze su salute sessuale e prevenzione. Sul territorio si segnalano inoltre le iniziative di Salute donna onlus, con cicli di incontri dedicati alla prevenzione del tumore al seno, alla diagnosi precoce e alla qualità della vita, con tappe a Trento, Cagliari, Vimercate, Monza, Magenta e Pavia. Attività di sensibilizzazione sono promosse anche dall’Associazione mogli medici italiani (Ammi), con focus sulla prevenzione, e dall’Associazione Lotta Tumori Seno (Alts) che a Napoli organizza visite gratuite fino al 23 aprile, mentre Esa-Educazione alla salute attiva promuove, tra maggio e ottobre, un corso gratuito di cucina sana rivolto a pazienti oncologiche.

La giornata richiama inoltre l’importanza della prevenzione oncologica: in Italia oltre mille nuovi casi di tumore al giorno, circa il 40% prevenibili con stili di vita corretti e vaccinazioni. “Uno screening può salvarti la vita!” è lo slogan della campagna del Ministero della Salute con Nancy Brilli, a sostegno dei programmi gratuiti di diagnosi precoce. Focus, infine, sui corretti stili di vita, che aiutano a prevenire malattie croniche, riducendo anche il rischio di osteoporosi e tumori.