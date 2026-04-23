Egitto, papiro dell’Iliade ritrovato all’interno di una mummia

scoperta straordinaria

IL CAIRO Un frammento dell’Iliade è stato ritrovato all’interno di una mummia di epoca romana in Egitto, come annunciato in un comunicato stampa dal ministro del Turismo e delle Antichità egiziano, Sherif Fathy. Gli scavi hanno portato alla luce una rara tomba di epoca romana nella zona di Bahnasa, nel governatorato di Minya, contenente diverse mummie, alcune avvolte in teli di lino decorati con intricati motivi geometrici.

La missione archeologica di Oxyrhynchus dell’Istituto di Studi del Vicino Oriente Antico dell’Università di Barcellona, che ha effettuato la scoperta, ha anche rinvenuto sarcofagi in legno, tre bocchini d’oro e uno di rame: strumenti rituali che si ritiene fossero posti nella bocca del defunto. Tracce di foglia d’oro rinvenute su alcune mummie testimoniano la ricchezza dei rituali funerari. Un papiro contenente parte del poema epico di Omero, risalente a circa 1600 anni fa, è stato rinvenuto all’interno della tomba numero 65 del settore 22, posizionato sull’addome della mummia come parte del rito di mummificazione.

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