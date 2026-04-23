in sardegna

MONSERRATO Un uomo di 23 anni è stato ucciso nella notte a Monserrato (Cagliari), si tratta di un muratore, residente a Villacidro, che ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. L’allarme è scattato verso le 23 di ieri, in piazza Settimio Severo: sul luogo dell’omicidio è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare il giovane. Ma la gravità della ferita riportata si è rivelata fatale, nonostante i prolungati sforzi dell’équipe medica.

Sono intervenuti anche i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, per mettere in sicurezza la zona – supportati dai vigili del fuoco. I militari hanno effettuato i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici, affidati al Nucleo Investigativo e poi avviato le indagini, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire la dinamica dei fatti e iniziare la ricerca dell’omicida.