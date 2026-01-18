Femminicidio ad Anguillara, la comunità di Saracena piange Federica Torzullo
Il suo corpo ritrovato stamattina nei pressi dell’azienda del marito, indagato per omicidio. Il padre originario della provincia di Cosenza
Anche Saracena, in provincia di Cosenza, è sconvolta per il brutale femminicidio di Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato oggi sepolto nei pressi dell’azienda del marito. La donna di 41 anni era scomparsa dall’8 gennaio, quando a dare l’allarme era stato proprio il compagno Claudio Agostino Carlomagno, oggi indagato per omicidio e fermato dai Carabinieri. Sotto shock il comune in provincia di Cosenza, paese di origine del padre della vittima. La svolta nella vicenda è arrivata stamattina, quando è stato trovato il corpo di una donna sepolto nei pressi della ditta del marito. Bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale, ma i primi indizi sembrano confermare che il cadavere ritrovato appartenga alla donna. Già ieri le tracce di sangue trovate ovunque all’interno della villetta di Anguillara Sabazia dove i coniugi abitavano insieme al figlio di 10 anni, sugli abiti da lavoro del marito, all’interno della sua auto e sul mezzo meccanico presente nell’azienda di cui è titolare, delineavano il quadro dell’ennesimo femminicidio.
