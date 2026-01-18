Femminicidio ad Anguillara, la comunità di Saracena piange Federica Torzullo

la tragedia

Anche Saracena, in provincia di Cosenza, è sconvolta per il brutale femminicidio di Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato oggi sepolto nei pressi dell’azienda del marito. La donna di 41 anni era scomparsa dall’8 gennaio, quando a dare l’allarme era stato proprio il compagno Claudio Agostino Carlomagno, oggi indagato per omicidio e fermato dai Carabinieri. Sotto shock il comune in provincia di Cosenza, paese di origine del padre della vittima. La svolta nella vicenda è arrivata stamattina, quando è stato trovato il corpo di una donna sepolto nei pressi della ditta del marito. Bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale, ma i primi indizi sembrano confermare che il cadavere ritrovato appartenga alla donna. Già ieri le tracce di sangue trovate ovunque all’interno della villetta di Anguillara Sabazia dove i coniugi abitavano insieme al figlio di 10 anni, sugli abiti da lavoro del marito, all’interno della sua auto e sul mezzo meccanico presente nell’azienda di cui è titolare, delineavano il quadro dell’ennesimo femminicidio.

