Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:07
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il rogo

Divampa incendio in una casa a Curinga, intervengono i Vigili del Fuoco – FOTO

Non si registrano feriti. All’interno dell’abitazione anche due bombole di Gpl. In corso d’accertamento le cause

Pubblicato il: 18/01/2026 – 19:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Divampa incendio in una casa a Curinga, intervengono i Vigili del Fuoco – FOTO

CATANZARO Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute in località Torrevecchia, nel comune di Curinga, per un incendio che ha interessato un’abitazione privata. Il rogo ha coinvolto il solo locale cucina e parte della copertura dell’immobile, andata distrutta. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’abitazione. Nel corso delle operazioni di spegnimento, il personale Vigilfuoco provvedeva al recupero e alla messa in sicurezza di due bombole di GPL presenti nel locale cucina interessato dall’incendio, che venivano trasportate all’esterno dell’abitazione per prevenire ulteriori rischi. La persona che dimorava all’interno dell’immobile aveva già abbandonato l’abitazione prima dell’arrivo delle squadre di soccorso; non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Catanzaro
Curinga
curinga vigili del fuoco
Importanti
incendio curinga
Lamezia Terme
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x