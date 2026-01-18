La Reggina non si ferma più: derby dominato e sogno promozione vivo. Il Sambiase frena

serie d

Ottava vittoria consecutiva nel derby e sogno che continua a prendere forma. Al “Granillo”, davanti a oltre 4 mila spettatori, la Reggina supera con un netto 3-0 la Vibonese e conferma il momento straordinario di una squadra che, dopo un avvio di stagione complicatissimo, ora guarda con piena fiducia alla promozione diretta.

La gara si mette subito sui binari giusti per gli amaranto: l’approccio è autoritario e il vantaggio arriva immediatamente con Edera, abile a colpire di testa su un cross preciso di Di Grazia. Dopo il gol la Reggina rischia su un paio di situazioni in area, ma senza mai perdere davvero il controllo. Superata la fase di equilibrio, la squadra di Torrisi torna a spingere e chiude di fatto il match prima dell’intervallo: Mungo trova il raddoppio e poco dopo Ferraro firma il tris con una giocata di grande qualità, recuperando palla sul fondo e scaricando un destro imparabile sotto l’incrocio.

Nella ripresa la Reggina gestisce il vantaggio con maturità, controllando il gioco e concedendo pochissimo agli avversari. Il risultato resta invariato fino al fischio finale, tra gli applausi del pubblico del Granillo.

Con questo successo, e complice il pareggio dell’Igea Virtus, la Reggina sale a 36 punti, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta ora condivisa da Savoia e Igea Virtus. Un distacco minimo che alimenta ulteriormente le ambizioni amaranto. Amaro, invece, l’esordio di mister Capodicasa sulla panchina rossoblù: la Vibonese resta invischiata nelle difficoltà di campionato e il derby conferma un momento delicato che richiederà risposte rapide.

Sambiase frenato dal Ragusa: finisce 1-1

Finisce in parità la sfida tra Sambiase e Ragusa, con un 1-1 che lascia sensazioni contrastanti ai giallorossi. Un gol per tempo e una gara divisa in due volti: maggiore cinismo degli ospiti nella prima frazione, più iniziativa e pressione del Sambiase nella ripresa, senza però la necessaria lucidità sotto porta.

Nel primo tempo il match scorre su ritmi non altissimi, con il Ragusa pronto a colpire in ripartenza e il Sambiase spesso impreciso negli ultimi metri. I giallorossi costruiscono diverse situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto su palla inattiva, ma senza trovare lo spunto decisivo. A sbloccare l’incontro sono gli ospiti nel finale di frazione: un’incursione in area porta al calcio di rigore, trasformato con freddezza da Campanile che manda il Ragusa avanti all’intervallo.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Sambiase, che trova il pareggio praticamente alla prima occasione utile: su una respinta corta della difesa, Palermo lascia partire un diagonale dal limite che si infila alle spalle del portiere. Il gol dà nuova energia ai giallorossi, che aumentano il possesso e spingono alla ricerca del sorpasso. Le opportunità non mancano, soprattutto grazie agli inserimenti e alle conclusioni ravvicinate, ma tra imprecisioni e le risposte della difesa avversaria il risultato non cambia. Nel finale il Ragusa si compatta e difende con ordine, mentre il Sambiase continua a provarci senza trovare il guizzo vincente.

Enna-Vigor Lamezia sospesa per nebbia: biancoverdi sul 2-0

Si è chiuso con un epilogo insolito la sfida tra Enna e Vigor Lamezia, sospesa a causa della fitta nebbia che ha reso impraticabile il campo. La gara ripartirà dal punteggio di 2-0 in favore dei biancoverdi, maturato interamente nel primo tempo, prima dello stop arrivato al 6’ della ripresa dopo una prima interruzione. La Vigor Lamezia aveva approcciato la partita nel migliore dei modi, trovando il vantaggio già in avvio: al 4’ Spanò sblocca il risultato, indirizzando subito il match dalla parte degli ospiti. I biancoverdi mantengono il controllo del gioco e al 36’ raddoppiano con Catalano, consolidando un vantaggio meritato per quanto visto in campo. Nella ripresa si tenta di proseguire nonostante le condizioni atmosferiche sempre più difficili, ma la visibilità ridotta costringe l’arbitro a fermare nuovamente il gioco e a decretare la sospensione definitiva. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato