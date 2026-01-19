Al via le Commissioni, il centrodestra accelera

lo start

REGGIO CALABRIA A Palazzo Campanella prende ufficialmente il via l’attività delle Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria. All’ordine del giorno della seduta odierna figurava infatti l’insediamento delle Commissioni e presa d’atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del 19 dicembre 2025”, un passaggio formale che segna l’avvio concreto del lavoro dell’Assemblea legislativa, chiamata a gestire le principali questioni politiche, economiche e sociali della regione.

Ad aprire il calendario delle sedute è, alle 11:30, la Commissione consiliare contro il fenomeno della ’ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, presieduta da Marco Polimeni (Forza Italia), chiamata a svolgere un ruolo centrale nell’attività di vigilanza e contrasto ai fenomeni criminali che incidono sul tessuto istituzionale e sociale della regione.

Sempre oggi lunedì 19 gennaio si insediano anche la Prima Commissione (Affari istituzionali, affari generali e riforme), guidata da Orlandino Greco (Lega), e la Terza Commissione (Sanità e attività sociali), presieduta da Angelo Brutto (Fratelli d’Italia).

L’avvio delle Commissioni segna un passaggio politicamente significativo e rientra tra le priorità indicate dal Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, fin dal giorno del suo insediamento. Un passaggio che consolida l’assetto della maggioranza e consente al centrodestra di dare immediata continuità all’azione politico-istituzionale.

Nel definire i vertici degli organismi consiliari, la maggioranza di centrodestra ha infatti trovato l’accordo sulla distribuzione delle presidenze, assegnandone tre a Forza Italia, due a Fratelli d’Italia e una ciascuna ai gruppi Occhiuto Presidente, Lega e Noi Moderati, in linea con gli equilibri politici emersi in Aula.

«Le Commissioni sono il cuore operativo dell’attività legislativa, di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale – ha sottolineato Cirillo –renderle immediatamente funzionanti significa rafforzare l’efficacia dell’azione istituzionale e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini».

In questo percorso si inserisce anche il recente intervento di riordino dell’assetto delle Commissioni, reso possibile dalla modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvata dall’Assemblea il 18 dicembre 2025, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione dei lavori, migliorare il coordinamento delle competenze per rendere più efficace l’azione consiliare.

Un concetto ribadito anche in occasione della riunione tra il presidente Cirillo e i presidenti delle Commissioni consiliari per un primo momento di confronto successivo alla loro costituzione. Un incontro finalizzato alla condivisione del metodo di lavoro, delle priorità e delle modalità operative, nel segno di una maggiore integrazione tra l’attività delle Commissioni e l’azione complessiva dell’Assemblea legislativa.

Il calendario proseguirà domani, martedì 20 gennaio, con l’insediamento della Commissione speciale di Vigilanza, presieduta da Riccardo Rosa (Noi Moderati), la Sesta Commissione (Agricoltura), guidata da Elisabetta Santoianni (Forza Italia), e la Quinta Commissione (Istruzione, cultura e turismo), presieduta da Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente).

A completare il quadro, nella giornata successiva, mercoledì 21 gennaio, saranno le sedute della Quarta Commissione (Ambiente e territorio), affidata a Sergio Ferrari (Forza Italia), e la Seconda Commissione (Bilancio e programmazione economica), presieduta da Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia).

Con le Commissioni ora insediate e guidate dai rispettivi presidenti, l’attività consiliare entra nella sua fase più operativa. Nei prossimi giorni gli organismi saranno chiamati a definire i primi calendari di lavoro e ad affrontare i dossier già all’attenzione dell’Aula, a partire dalle materie economico-finanziarie, sanitarie e di sviluppo territoriale. (redazione@corrierecal.it)

