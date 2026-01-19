Maltempo, martedì sospesa circolazione ferroviaria su alcune linee in Calabria – ECCO QUALI

lo stop

CATANZARO Le abbondanti precipitazioni che si stanno verificando in queste ore lungo tutta la fascia ionica calabrese, hanno provocato nel pomeriggio di oggi una frana sulla strada provinciale 7, in territorio del comune di Cirò, centro collinare del crotonese. Sul posto è intervenuto personale dell’ente con alcuni mezzi che ha provveduto a liberare la strada dai detriti rendendola nuovamente percorribile. L’arteria provinciale collega il comune di Cirò con la strada statale 106. Il sindaco Mario Sculco nell’occasione ha ribadito l’invito alla cittadinanza alla massima prudenza. L’Amministrazione comunale ha attivato tutte le misure di tutela previste. Anche domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse e saranno sospese le attività dell’Ufficio del giudice di pace. Parallelamente, il territorio è posto sotto osservazione costante, con un presidio di protezione civile operativo già in funzione dalle prime ore della giornata.

Circolazione sospesa

Ferrovie dello Stato ha reso noto, con un comunicato, che «in seguito all’avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche». «In particolare – si aggiunge – la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea».