Ultimo aggiornamento alle 22:50
l’intervento

Scuole chiuse per allerta meteo, Flc Cgil Area Vasta: la sicurezza non può essere a geometria variabile

Il sindacato: è inaccettabile esporre lavoratrici e lavoratori a rischi evitabili o penalizzarli per eventi di forza maggiore

Pubblicato il: 19/01/2026 – 20:04
Scuole chiuse per allerta meteo, Flc Cgil Area Vasta: la sicurezza non può essere a geometria variabile

CATANZARO In merito alle recenti ordinanze di sospensione delle attività didattiche per allerta meteo, la FLC CGIL Scuola Area Vasta in una nota ribadisce che la tutela della sicurezza non può essere parziae né differenziata. «La sicurezza non può essere a geometria variabile – dichiara il Segretario provinciale FLC CGIL Scuola Area Vasta, Alfonso Marcuzzo –. Se è pericoloso raggiungere la scuola, lo è per studenti, docenti e personale ATA allo stesso modo. È inaccettabile esporre lavoratrici e lavoratori a rischi evitabili o penalizzarli per eventi di forza maggiore». Per il sindacato, la scuola è un luogo di lavoro oltre che comunità educante e la sicurezza deve riguardare tutto il personale. La FLC CGIL chiede: l’attivazione del lavoro agile per il personale amministrativo e tecnico in caso di allerta Arancione o Rossa; la chiusura totale degli istituti quando non sono garantite condizioni di accesso in sicurezza; nessuna penalizzazione contrattuale per chi non può raggiungere il servizio per causa di forza maggiore; protocolli di emergenza chiari e preventivi, condivisi con Comuni e Protezione Civile. «La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale e va garantita a tutti, senza eccezioni», conclude Marcuzzo.

Argomenti
Cgil
flc cgil area vasta
marcuzzo
Meteo
Politica
SCUOLA
