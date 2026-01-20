HUMANMADE+, l’artigianato guarda al futuro

il progetto

CATANZARO Sarà presentato venerdì 23 gennaio alle ore 11, nella sede di Confartigianato Imprese Calabria a Catanzaro, il progetto HUMANMADE+, l’iniziativa che mette al centro la trasformazione dell’artigianato nell’era digitale, promossa dall’Human Systems Symbiosis Laboratory dell’Università della Calabria in collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria. Alla conferenza stampa di presentazione prenderanno parte il segretario regionale di Confartigianato Calabria Silvano Barbalace e il professor Antonio Padovano, docente Unical e referente scientifico del progetto, che illustreranno obiettivi, contenuti e ricadute di un’iniziativa pensata per accompagnare il mondo artigiano in una fase di profonda evoluzione. HUMANMADE+ – che ha il Patrocinio della Regione Calabria – entrerà poi nel vivo venerdì 30 gennaio a Cosenza, nella cornice della storica Villa Rendano, con una giornata interamente dedicata all’incontro tra arte, tecnica e tecnologia. L’evento nasce con l’obiettivo di superare una visione dell’artigianato come semplice eredità del passato, proponendolo invece come modello produttivo avanzato, capace di integrare competenze umane e strumenti digitali. La manifestazione si articolerà in due momenti distinti. La mattina sarà riservata a un forum professionale che vedrà il confronto tra istituzioni, imprese, ricercatori e rappresentanti del mondo associativo. In questa sede verrà presentato il white paper “Artigiani 4.0” e si svolgeranno tavole rotonde dedicate alle sfide, alle visioni strategiche e alle buone pratiche per mantenere l’artigianato competitivo in un mercato sempre più digitale. Nel pomeriggio, HUMANMADE+ si aprirà al pubblico con accesso libero e gratuito, trasformandosi in uno spazio di sperimentazione e dialogo tra professionisti, studenti e giovani. In programma una competizione tra studenti delle scuole superiori e dell’università, chiamati a presentare le proprie idee sul futuro dell’artigianato davanti a una giuria di esperti, oltre a mostre interattive e percorsi dedicati alle tecnologie e alle imprese che stanno già innovando processi e modelli produttivi. L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: artigiani e imprese interessati a ripensare il proprio ruolo nel mercato contemporaneo; aziende tecnologiche desiderose di confrontarsi con realtà produttive complesse; studenti e giovani che immaginano un futuro professionale in cui tradizione e innovazione convivono; istituzioni e decisori pubblici attenti a nuove prospettive di sviluppo territoriale. Elemento distintivo di HUMANMADE+ è la sua natura multidisciplinare e intergenerazionale, che dimostra come l’artigianato possa valorizzare strumenti avanzati quali automazione, modellazione 3D, simulazione e gestione digitale, senza perdere identità e valori. Villa Rendano, cuore culturale di Cosenza, diventa così il luogo simbolico di un dialogo continuo tra passato e futuro.

