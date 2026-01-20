Skip to main content

il provvedimento

Maltempo, chiusi i porti di Cirò Marina e Le Castella

Ordinanza della Capitaneria di porto di Crotone, interdetta anche la viabilità a terra

Pubblicato il: 20/01/2026 – 21:36
CROTONE La Capitaneria di porto di Crotone ha disposto il blocco delle attività portuali sugli scali di Cirò Marina e Le Castella per l’intensificarsi del maltempo legato al passaggio del Ciclone Harry. Il comandante Domenico Morello ha emanato un’ordinanza urgente che vieta la navigazione e l’accesso alle aree portuali di competenza fino al termine dell’allerta meteo. L’ordinanza dispone il divieto tassativo di navigazione in entrata e uscita per qualsiasi unità navale nei due porti, fatta salva la loro funzione di rifugio in caso di emergenza. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai bollettini di criticità nazionale diffusi dal Dipartimento della Protezione civile per il versante jonico della Calabria. Interdetta totalmente anche la viabilità a terra: è vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli su banchine, moli e piazzali operativi. L’Autorità Marittima segnala il concreto rischio di “onde di sormonto” e repentine variazioni del livello delle acque, vietando conseguentemente di avvicinarsi a dighe, frangiflutti, moli guardiani e camminamenti esposti al moto ondoso. Unica deroga prevista è quella per proprietari e armatori, ai quali è consentito l’accesso esclusivamente per il tempo necessario ad assicurare gli ormeggi e controllare lo stato delle imbarcazioni, con obbligo di adottare ogni cautela per la propria incolumità. (Ansa)

