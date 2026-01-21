Abbondanti nevicate su Pollino, Sila e Aspromonte – FOTO E VIDEO
A Camigliatello segnalati 30 centimetri; mentre a Monte Botte Donato, la cima più elevata dell’altopiano, circa un metro di neve
COSENZA Non solo il ciclone Harry, alcuni centri montani della Calabria si sono svegliati ricoperti da neve. Copiosa la dama bianca caduta nella notte sul Pollino, la Sila e l’Aspromonte. A Camigliatello Silano sono segnalati 30 centimetri; mentre a Monte Botte Donato, la cima più elevata dell’altopiano della Sila, viene segnalato circa un metro di neve.
Secondo l’ultimo bollettino meteo, nel corso della giornata odierna le precipitazioni tenderanno a risalire verso le regioni Peninsulari del Sud, concentrandosi comunque sui settori ionici. Nella giornata di venerdì è atteso un nuovo peggioramento sulla nostra penisola, questa volta a partire dalle regioni settentrionali dove entro sera la neve potrebbe spingersi fino a quote di pianura. Tra sabato e domenica gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano almeno due impulsi perturbati sul Mediterraneo centrale con piogge e temporali soprattutto al Centronord e buona neve sulle montagne. Sul fronte delle temperature non sono previste particolari ondate di freddo, in generale avremo valori in media o localmente poco al di sotto. La terza decade di gennaio potrebbe quindi essere dominata dal flusso perturbato atlantico con molti spunti di maltempo. (redazione@corrierecal.it)
