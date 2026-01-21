Il ciclone Harry si abbatte sulla Calabria: treni sospesi, mareggiate e danni – FOTO E VIDEO

emergenza maltempo

Il ciclone Harry si abbatte sulla Calabria. È stata una notte di paura quella appena trascorsa su buona parte del territorio regionale: forti raffiche di vento, piogge intense, mareggiate e onde alte che hanno assediato le coste calabresi. Il maltempo durerà ancora diverse ore prima di lasciare un po’ di tregua alle zone coinvolte. La Protezione Civile ha emanato anche per oggi allerta rossa sul Reggino e sulla fascia ionica catanzarese, mentre è arancione sul versante tirrenico e ionico settentrionale. Massima attenzione da parte delle istituzioni e delle autorità, mentre si inizia già a fare un resoconto dei danni provocati dalla furia del maltempo.

Treni sospesi e voli dirottati

A soffrire di più sono i mezzi e i collegamenti della Calabria. Disagi soprattutto per i treni: diversi convogli sono fermi nei pressi di Capo Bonifati a causa di danni da maltempo sulla linea Paola-Salerno. Sono attualmente fermi due Frecciarossa sulla linea Reggio Calabria Centrale-Venezia Santa Lucia e Sibari – Bolzano e tre Intercity sia in direzione Reggio che in direzione Roma. Un altro Intercity partito da Siracusa e diretto a Roma è stato interrotto e sospeso a Paola. Disagi anche per i voli: a causa del forte vento un volo ITA partito da Roma e diretto all’aeroporto di Reggio Calabria è stato dirottato questa notte verso l’aeroporto di Lamezia Terme.

Alberi caduti e onde alte

Intanto, i Comuni iniziano la conta dei danni e continuano ad allertare la popolazione affinché resti in casa. A Catanzaro Lido onde alte quasi 5 metri hanno colpito tutta la notte il lungomare, allagando le strade limitrofe e sommergendo alcune auto. A Serra San Bruno diversi alberi sono caduti a causa del vento lungo la strada sia in località Scorciatina che in località San Rocco.

Catanzaro Lido Bova Marina

A Siderno una parte del pontile è stata ulteriormente abbattuta dalla forza del mare. A Cetraro un albero è caduto nei pressi di Piazza San Marco. Sulla SS108bis “Silana di Cariati” è chiuso il tratto al km 50,000 a San Giovanni in Fiore (CS) a causa di due alberi caduti. (redazione@corrierecal.it)

