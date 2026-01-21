Si legge in: 1 minuto
Verso la ripresa
Maltempo in Calabria, circolazione ferroviaria in ripresa nella regione
Riapriranno gradualmente le linee Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e via Tropea
Pubblicato il: 21/01/2026 – 22:44
LAMEZIA TERME Circolazione ferroviaria in ripresa in Calabria dopo l’eccezionale ondata di maltempo. “Domani – si legge in una nota di Fs – riapriranno gradualmente le linee Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e via Tropea, mentre resta chiusa la Ionica, da Melito a Crotone, per consentire ai tecnici di Rfi gli interventi di ripristino dell’infrastruttura dai danni causati dal maltempo”.
