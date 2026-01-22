Asp di Cosenza, si dimettono Martino Rizzo e Remigio Magnelli. Maria Bernardi nuova referente sanitaria

fulmine a ciel sereno

COSENZA Remigio Magnelli e Martino Rizzo, rispettivamente direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, hanno rassegnato le dimissioni. Quelle di Magnelli saranno effettive a partire dal prossimo primo febbraio 2026, mentre Rizzo ha inoltrato la Pec qualche giorno fa ricevendo oggi risposta positiva rispetto a quanto deciso. Dal prossimo 26 gennaio lascerà gli uffici di Via Alimena. La nuova referente sanitaria sarà Maria Pompea Bernardi, già alla guida direzione Medica dello Spoke Corigliano Rossano. L’incarico come emerge da determina dirigenziale «riveste carattere temporaneo, in quanto conferito per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della nomina del nuovo Direttore Sanitario».

Il 13 gennaio scorso, l’Azienda ospedaliera cosentina aveva salutato il Dg Antonello Graziano passato a dirigere l’Asp di Crotone, accogliendo Vitaliano De Salazar attuale direttore generale dell’Ao bruzia. Nel corso della conferenza stampa, De Salazar aveva ipotizzato qualche «taglio» rispetto alle risorse impiegate fino al suo insediamento. Parole che suonano, oggi, come una profezia. «Punto sulla squadra, vedrò cosa è stato fatto. Non mi piace lavorare con un gruppo numeroso, se sarà necessario apporterò delle modifiche…».

Il “new deal” imposto dal nuovo direttore generale si concretizzerà – nei prossimi giorni – con la possibile revoca di atti e non si esclude la possibilità che vengano apportati ulteriori cambiamenti all’organico in forza all’azienda sanitaria provinciale cosentina. D’altro canto, i più attenti ricorderanno due passaggi che lo stesso De Salazar fece nel corso dell’incontro con i giornalisti quando chiese trasparenza ai dipendenti, «meglio raccontarmi subito un fatto, non fatemelo raccontare da altri». Ed ancora, questo il secondo messaggio lanciato: «Valuterò tutte le delibere approvate, anche quelle delle ultimissime ore…». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato