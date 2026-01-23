Endometriosi, oltre 40 piazze unite per la consapevolezza

l’iniziativa

Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, l’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi rinnova l’appuntamento con I Fiori della Consapevolezza, l’iniziativa nazionale dedicata all’informazione e al sostegno delle donne che convivono con questa patologia cronica. L’evento, che si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, coinvolgerà circa 40 piazze italiane, quest’anno ancora più numerose rispetto all’edizione precedente, grazie alle volontarie dell’A.P.E. che da 20 anni sono impegnate nel creare consapevolezza sulla malattia e che accoglieranno cittadini e cittadine con punti informativi e materiali utili. Protagonisti saranno una gerbera rosa e i semi di girasole, scelti per rappresentare insieme fragilità, forza e attenzione verso la salute femminile.

Colpite 3 milioni di donne in Italia

L’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l’accesso a cure adeguate. Ciò che rende I Fiori della Consapevolezza molto più di un gesto simbolico è la destinazione concreta dei fondi raccolti. Le donazioni sostengono infatti uno dei pilastri fondamentali dell’impegno dell’A.P.E.: la formazione dei professionisti della salute. Ginecologi, ecografisti, psicologi e operatori sanitari adeguatamente formati rappresentano oggi lo strumento più efficace per ridurre il ritardo diagnostico, riconoscere precocemente i sintomi e indirizzare le pazienti verso percorsi di cura appropriati e multidisciplinari. Negli anni, l’A.P.E. ha investito risorse ed energie nella promozione di corsi di formazione specialistica, eventi scientifici e momenti di confronto tra professionisti, contribuendo a diffondere un approccio più consapevole e aggiornato all’endometriosi. Sostenere I Fiori della Consapevolezza significa quindi trasformare un fiore in conoscenza, e la conoscenza in diagnosi più tempestive, cure migliori e maggiore qualità di vita per milioni di donne.