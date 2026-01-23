Il punto di Irto: «Ipotesi primarie per le Comunali a Reggio. Pd Cosenza, sintesi in assemblea»

il dibattito politico

LAMEZIA TERME La situazione nel Pd, con particolare riferimento alla piazza storicamente “calda” di Cosenza, le Amministrative in vista in città importanti come Reggio e Crotone, le prime impressioni sulla nuova legislatura regionale. A margine dell’inaugurazione del circolo del partito di Lamezia Terme il segretario regionale del Pd, il senatore Nicola Irto, traccia un punto della situazione.

Il “caso” Cosenza

Si parte dal “caso Cosenza”, la più grande federazione di nuovo tormentata da polemiche e lacerazioni. «Lì – spiega Irto parlando con i giornalisti – si è fatto un congresso provinciale, è stato un congresso molto forte e continua ad esserci ancora un dibattito molto acceso. Noi abbiamo degli organismi, che saranno convocati: Il segretario provinciale ha comunicato che convocherà l’assemblea provinciale, sarà quello il luogo per trovare una sintesi e una ripartenza. A differenza degli altri partiti noi facciamo i congressi, abbiamo un dibattito interno, siamo un partito plurale e che discute: in altri partiti i segretari li sceglie il capo da Roma e non c’è discussione». Irto poi si sofferma su alcune iniziative – come quella dei “saggi” del centrosinistra – che secondo molti analisti in realtà denotano un momento di difficoltà del Pd e della coalizione progressista: «Sono invece – afferma il segretario dem – iniziative positive, iniziative utili al dibattito politico, anzi io spero che continuino a farlo, a incontrare, a discutere, a approfondire, a rilanciare idee. Ci mancherebbe altro. Credo che più dibattito c’è, meglio è per tutti: è un valore enorme per il centrosinistra e per il futuro di questa regione».

Le Amministrative

Irto poi respinge con forza l’immagine di un Pd già in grave ritardo in vista delle prossime Amministrative: «Mi pare – sostene Irto – che il centrodestra non abbia ancora ufficializzato i candidati, ma al netto di questo non mi interessa ciò che accade nel campo altrui. I livelli territoriali del partito stanno ragionando, per esempio, su Reggio Calabria, anche sull’ipotesi di un confronto attraverso le primarie. Questo è ciò che i partiti territoriali stanno definendo: ogni realtà avrà un tipo di confronto diverso con il proprio contesto locale. Quindi – rimarca il segretario del Pd Calabria – non farei di tutta l’erba un fascio, né metterei tutto in un unico calderone. Esistono realtà locali molto diverse tra loro. Chiaramente, a Crotone veniamo da anni di opposizione: è un’amministrazione nata come civica, ma che non ha mai avuto una vera dimensione partitica o politica. A Reggio Calabria, invece, governiamo da molti anni. Le condizioni sono diverse e il centrosinistra si sta muovendo con logiche territoriali differenti da città a città».

La legislatura regionale

Un passaggio infine sulla legislatura regionale a guida centrodestra. «Io – afferma Irto – segnalo che il primo atto del presidente della Regione Puglia è stato un provvedimento per abbattere le liste d’attesa. Segnalo anche che il primo provvedimento del nuovo Presidente della Campania, Fico, è stato quello di riaprire un centro importante, chiuso da molti anni, dedicato all’autismo. In Calabra il primo provvedimento del presidente rieletto, invece, è stato quello di aumentare i posti in giunta e moltiplicare le poltrone: più poltronificio, più incarichi. Fate voi le differenze». (a. c.)

