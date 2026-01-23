Maltempo, domani il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luigi Sbarra sarà in Calabria

la visita

ROMA Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, sarà domani a Catanzaro per incontrare la Giunta della Regione Calabria e il Capo del Dipartimento regionale della Protezione civile. Nel corso dell’incontro alla presenza del Vicepresidente della Giunta Regionale Filippo Mancuso e del Capo Dipartimento della Protezione Civile Domenico Costarella verrà fatto il punto della situazione sugli ingenti danni causati dai violenti venti di tempesta e dalle eccezionali mareggiate e precipitazioni provocate dal ciclone Harry, che hanno colpito numerosi territori della regione. Nel pomeriggio di domani, nella Locride, il sottosegretario Sbarra incontrerà una delegazione di sindaci delle aree maggiormente colpite dagli eventi meteorologici avversi. Durante gli incontri, il sottosegretario confermerà la massima attenzione del Governo a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo e assicurerà che, nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana, a seguito della formale richiesta avanzata dalle Regioni, sarà deliberato il riconoscimento dello stato di emergenza.

