Shock a Mileto. Commercialista uccide la moglie e si suicida – FOTO

VIBO VALENTIA Shock a Mileto. Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. Secondo quanto si è appreso, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’abitazione dell’uomo. Stando a quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, Calzone avrebbe ucciso la moglie con l’arma che deteneva legalmente al culmine di una lite legata alla separazione in corso.

Cadaveri scoperti dal fratello dell’uomo

Pasquale Calzone e Assunta Currà avevano un figlio maggiorenne che vive fuori dalla Calabria. A scoprire i cadaveri il fratello di Calzone che si è recato intorno alle 17 nell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio-suicidio perché da almeno tre ore stava provando a contattare il fratello senza riuscirci. La donna da alcuni mesi era andata a vivere in Toscana con la sorella ma alcuni giorni fa era tornata con l’intenzione di trasferirsi a Vibo Valentia ed era tornata nell’abitazione di Mileto per raccogliere i propri effetti personali e completare il trasloco nel capoluogo. Ma nel primo pomeriggio – intorno alle 14 – l’ultima fatale lite con il marito, il drammatico epilogo di un rapporto che sarebbe stato molto conflittuale, soprattutto negli ultimi anni. Entrambi sono morti sul colpo. I carabinieri sarebbero arrivati sul posto poco dopo le 19. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno di Vibo Valentia, Alessandra Trabucco, che ha disposto l’autopsia sui cadaveri del commercialista e della moglie e ha sentito il fratello di Calzone. Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Mileto e il vescovo, monsignor Attilio Nostro. L’omicidio-suicidio ha ovviamente scosso la comunità di Mileto, dove Calzone e la moglie erano conosciuti da tutti. (redazione@corrierecal.it)

