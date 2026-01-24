Oggi Crotone-Potenza: tra entusiasmo, assenze e la protesta del tifo – PROBABILI FORMAZIONI

si torna allo “Scida”

CROTONE Calcio d’inizio alle 17.30 allo stadio Ezio Scida per la sfida tra Crotone e Potenza, un appuntamento che arriva in un momento particolare per i rossoblù. La squadra di Emilio Longo si presenta con il morale alto dopo la vittoria convincente nel derby contro il Cosenza, un successo che ha restituito fiducia e consapevolezza. Ma attorno al campo il clima è tutt’altro che sereno.

A pesare sono l’addio di Riccardo Cargnelutti, finito al Catania, e soprattutto la protesta della Curva Sud, che ha annunciato la diserzione sugli spalti contro la proprietà.

Alla vigilia, Longo ha invitato chi sarà chiamato a sostituire i partenti e lo squalificato Zunno a replicare l’atteggiamento mostrato nel derby, sottolineando come lo spirito e l’intensità restino aspetti imprescindibili. Il tecnico non ha nascosto le difficoltà legate al momento del mercato, soprattutto in difesa: il Crotone ha bisogno di almeno due centrali, profili esperti e affidabili, per evitare di trovarsi con rotazioni troppo limitate. Attenzione anche al centrocampo, dove giocare con tre uomini avendo poche alternative non è semplice, e a un possibile innesto offensivo qualora qualcuno non fosse soddisfatto dello spazio trovato finora. Longo ha però ribadito la fiducia in elementi già presenti in rosa, citando in particolare Cocetta, considerato una garanzia ogni volta che è stato chiamato in causa.

Dal punto di vista tattico, il Crotone continua a lavorare su più soluzioni. L’identità della squadra resta chiara, ma senza vincolarsi a un solo sistema: non è escluso l’utilizzo della difesa a tre e di moduli alternativi, anche per non offrire punti di riferimento agli avversari. Il Potenza, avversario di giornata, è stato definito da Longo una squadra di «buona levatura tecnica», da affrontare con attenzione e rispetto. In uno Scida che vivrà una domenica anomala sugli spalti, toccherà al campo dire se il Crotone saprà isolarsi dal contesto e dare continuità al suo momento positivo. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo; Maggio, Piovanello, Sandri; Gomez. All. Longo.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Bachini, Loiacono, Balzano; Siatounis, De Marco, Ghisolfi; Schimmenti, Anatriello, Mazzeo. All.: De Giorgio.

