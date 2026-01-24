Scoperta una pistola con matricola abrasa dentro una canna fumaria, fermato un uomo nel Cosentino

la perquisizione

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Scalo, dipendente dal Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nel corso di un’attività di contrasto finalizzata a reprimere i traffici delle armi clandestine, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un pregiudicato del posto di 23 anni, gravemente indiziato per il possesso di una pistola clandestina.

Arma pronta all’uso

Da alcuni giorni i militari sospettavano che un noto pregiudicato del posto potesse detenere armi illegali. Così, i Carabinieri di Corigliano Calabro Scalo hanno raggiunto la sua abituazione con una perquisizioni domiciliare. Nell’abitazione direttamente riconducibile al destinatario delle operazioni di polizia giudiziaria non sono stati rinvenuti oggetti illegalmente detenuti, ma le ricerche sono state estese a tutte le pertinenze della stessa struttura. All’interno di un edificio attiguo ormai in disuso, occultato all’interno di una canna fumaria, è stato rinvenuto un involucro confezionato con estrema cura che conteneva una pistola semiautomatica marca HS Produkt SF 19, calibro 9×21, con la matricola abrasa e dotata dei relativi caricatori. L’arma, a seguito dei primi accertamenti speditivi, è risultata funzionante e in perfetto stato di conservazione, tanto da poter essere considerata pronta all’uso. Sulla pistola ora verranno effettuati dei complessi esami di laboratorio, anche di natura balistica, per comprendere se la stessa sia stata utilizzata in altre azioni criminali. I Carabinieri impegnati nel servizio, dopo il rinvenimento dell’arma, hanno effettuato degli specifici accertamenti dai quali sono emersi indizi di responsabilità in ordine alla detenzione della pistola, riferibili al pregiudicato destinatario della perquisizione. Il soggetto fermato è stato ristretto presso il Carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati della Procura della Repubblica di quello stesso centro.