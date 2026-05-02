Focus ’Ndrangheta, controlli a tappeto a Crotone: chiusa attività in un garage

I controlli

CROTONE Controlli interforze a Crotone nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus ’Ndrangheta. L’operazione, predisposta con ordinanza del questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Franca Ferraro, ha interessato diverse aree della città.

L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e della Capitaneria di Porto. I controlli hanno riguardato esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso dei servizi, il personale della Divisione Polizia amministrativa della Questura ha effettuato un controllo in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro cittadino. Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità: l’attività, infatti, veniva svolta all’interno di un garage.

Sul posto è intervenuto anche personale dell’Asp di Crotone che, al termine delle verifiche di competenza, ha riscontrato l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, strutturali e amministrativi, disponendo la sospensione definitiva dell’attività. Restano da definire le relative sanzioni amministrative. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato inoltre sanzionato per l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta Scia, con una sanzione in misura ridotta da 5mila euro. Seguirà anche la segnalazione al sindaco per l’adozione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Parallelamente, la Capitaneria di Porto, con il supporto della Polizia locale, ha effettuato controlli nel settore della filiera ittica. In questo caso sono state accertate violazioni della normativa sulla tracciabilità del prodotto ittico: elevata una sanzione amministrativa da 1.500 euro e sequestrati circa 28 chili di prodotto ittico vario.

Per tutta la durata del servizio, il Reparto prevenzione crimine, la Polizia stradale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, identificando persone, controllando veicoli ed elevando sanzioni al Codice della strada. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti impiegati nel controllo del territorio hanno identificato 246 persone, di cui 64 positive in banca dati, controllato 126 veicoli ed effettuato 22 controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Nel complesso, l’attività ha portato all’identificazione di 385 persone, di cui 99 con precedenti, al controllo di 203 veicoli, all’esecuzione di 22 posti di controllo, alla verifica di 3 attività commerciali e all’elevazione di 2 sanzioni amministrative.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con servizi mirati alla tutela della legalità e della sicurezza nei settori commerciale e dei trasporti, anche a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole. (redazione@corrierecal.it)

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