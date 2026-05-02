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L’intervento

Trump: «Dopo l’Iran prenderò Cuba»

«Il nucleare agli iraniani sarebbe pericoloso»

Pubblicato il: 02/05/2026 – 8:58
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Trump: «Dopo l’Iran prenderò Cuba»

«Prenderò il controllo di Cuba dopo aver portato a termine l’operazione in Iran». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento come relatore principale a una cena privata a West Palm Beach, in Florida. Tornando sul “pericolo nucleare dell’Iran”, il presidente americano ha ribadito: «Non potete permettere all’Iran di avere un’arma nucleare, perché la userebbe contro Israele, in Medio Oriente, in Europa, e noi saremmo i prossimi. E questo non accadrà».

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