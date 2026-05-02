Traffico di droga, due arresti e 32 kg sostanza sequestrata

L’operazione

La polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 27 anni e un 50enne per la detenzione, in concorso tra loro, di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha condotto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano ad individuare un box a Vizzolo Predabissi (MI) quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza stupefacente da parte di un uomo marocchino, il quale era solito utilizzare un Suv compatto per gli spostamenti. Nel corso di uno dei numerosi servizi di osservazione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato il 27enne che, giunto sul posto con la propria vettura, ha fatto poi ingresso nei box dello stabile per un po’ di tempo per poi portarsi a Castiraga Vidardo, nel lodigiano, località nella quale dimorava. Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno seguito il Suv che, dopo aver girato per alcuni comuni dell’hinterland milanese ed avere fatto alcune soste, con il conducente che trascorreva gran parte del tempo al telefono, si è portato direzione di Stezzano (BG) dove, nei pressi di un’area di sosta, ha arrestato la marcia vicino ad un tir con targa albanese. Sceso dalla propria vettura, il 27enne ha prelevato due borse colorate dalla propria macchina, risultate poi contenere 270mila euro in contanti, e le ha consegnate al conducente dell’autoarticolato cittadino albanese il quale, al contempo, gli ha dato in cambio due borse in plastica con all’interno 10 kg di cocaina e 17 di eroina. In virtù dello scambio, i due sono stati fermati e tratti in arresto. Le perquisizioni sono state quindi estese alle località individuate nel corso dei servizi di osservazione svolti nei giorni precedenti e che il cittadino marocchino, sulla carta senza fissa dimora, ha cercato di nascondere agli agenti. In primis, l’abitazione di Castiraga Vidardo dove è stato trovato uno zaino con all’interno altri 2,5 kg di cocaina, e poi il box di Vizzolo Predabissi dove era parcheggiata un’autovettura berlina risultata avere un vano artefatto con apertura meccanica ricavato nel portapacchi al cui interno sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro altri 3 kg di cocaina e circa 30 mila euro in contanti. I due cittadini stranieri sono stati quindi tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente e associati al carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.