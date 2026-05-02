Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

l’intervista del Corriere della calabria

Calabria fragile tra clima e salute, «senza dati, identificare i cluster di rischio è quasi impossibile»

Il direttore del Cssst dell’Unical, Carrieri: «I benefici della prevenzione arrivano lentamente, i costi delle cure no»

Pubblicato il: 02/05/2026 – 8:21
di Fabio Benincasa
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calabria fragile tra clima e salute, «senza dati, identificare i cluster di rischio è quasi impossibile»

COSENZA Un seminario apre la sessione ufficiale di IEEE IMBioC 2026 – la conferenza internazionale su microonde e biomedicina ospitata all’Unical dal 26 al 29 aprile, di cui è General Chair la professoressa Sandra Costanzo. Una cornice non casuale: portare dentro una conferenza di ingegneria biomedica internazionale un seminario su ambiente, salute e territorio è già di per sé un segnale – quello che serve è esattamente questo tipo di contaminazione tra discipline. Il seminario è stato organizzato dal Centro Studi su Società, Salute e Territorio dell’Unical e si è aperto con l’introduzione del suo direttore, il professore Vincenzo Carrieri. Che ha ripercorso l’evoluzione del rapporto tra economia e ambiente: dall’inquinamento come semplice esternalità da tassare — la logica di Kyoto — alla consapevolezza che una popolazione malata è una popolazione meno produttiva, con costi che ricadono sull’intero sistema economico. Sul piano istituzionale, la Commissione OMS su Macroeconomia e Salute del 2001:rappresenta una tappa significativa verso il concetto ormai ampiamente diffuso e consolidato dello sviluppo sostenibile. Carrieri ha anche evidenziato però un problema politico concreto: i benefici della prevenzione arrivano lentamente, spesso oltre la fine di un mandato. I costi delle cure no. Questo disallineamento tra tempi della politica e tempi della salute pubblica spiega molto del sottoinvestimento cronico in prevenzione.

Vincenzo Carrieri – Centro Studi su Società, Salute e Territorio dell’Unical

Desertificazione, incendi ed eventi meteo estremi. Quali scenari futuri per la Calabria?

«La Calabria è tra i territori più esposti. Siccità più lunghe, temperature più alte, incendi più frequenti: gli effetti sulla salute sono diretti — il fumo degli incendi porta particolato fine nei polmoni di chi vive anche lontano dalle fiamme — ma anche indiretti, attraverso la qualità delle acque e le ondate di calore che pesano soprattutto sugli anziani e sui più fragili. Sono fenomeni connessi, che richiedono una risposta integrata tra pianificazione territoriale, sistema sanitario e politiche ambientali. Risposte che oggi in larga parte mancano».

Esposizione a inquinanti e patologie croniche, quali sono i limiti degli studi regionali?

«Il problema centrale è che sappiamo misurare l’inquinamento molto meglio di quanto sappiamo misurarne gli effetti sulla salute. Le patologie più associate all’esposizione ambientale — leucemie, mesotelioma, linfomi, — hanno latenze di decenni. Studiare questi nessi richiede dati longitudinali su grandi popolazioni, incrociando esposizioni e diagnosi nel tempo. In Italia mancano gli strumenti: i registri tumori sono incompleti e non aggiornati in modo omogeneo su tutto il territorio, con il Sud storicamente più scoperto. Le mie ricerche in tema internazionali riprendono dati danesi e inglesi — paesi dove i registri sanitari sono digitalizzati e accessibili ai ricercatori — perché i dati italiani comparabili non esistono. È un limite che pesa su tutta la ricerca in questo campo».

Quanto pesa la correlazione tra percezione del rischio e comunicazione scientifica?

«La gente teme la discarica che vede, l’impianto che conosce per nome. L’inquinamento più documentato in letteratura — quello da traffico, da riscaldamento, dai residui di pesticidi nel cibo — è invece invisibile, diffuso, senza un responsabile riconoscibile. Comunicarlo è difficile, trasformarlo in mobilitazione lo è ancora di più. Il punto non è solo spiegare meglio la scienza: è coinvolgere le comunità nella raccolta dei dati, non solo informarle a posteriori. Questo è un punto molto interessante affrontato nel volume curato da Angelini e Cusumano».

Rischio ambientale, esistono differenze significative tra aree costiere, urbane e interne della Calabria?

«I profili di rischio sono molto diversi: le aree costiere hanno problemi legati alla qualità delle acque, le aree urbane concentrano inquinamento da traffico, le aree interne sono spesso più esposte all’uso di pesticidi in agricoltura e a infrastrutture idriche fragili. C’è poi il tema dell’amianto, con esposizioni passate che potrebbero non aver ancora esaurito i loro effetti, viste le lunghissime latenze del mesotelioma e dei linfomi. Costruire una mappa seria di questi rischi è una linea di ricerca su cui intende lavorare il CSST, ma richiede dati che oggi non ci sono».

Il sistema sanitario integra dati ambientali nei percorsi di prevenzione?

«Non ancora, e il problema è nazionale prima che regionale. Le Schede di Dimissione Ospedaliera — che contengono diagnosi e provenienza di ogni paziente ricoverato — non sono disponibili in forma digitalizzata per la ricerca in Italia. Senza poter incrociare la provenienza geografica dei pazienti con le mappe degli inquinanti, identificare cluster di rischio sul territorio è quasi impossibile. Il CSST vuole lavorare su questo con le strutture sanitarie regionali: accedere alle SDO, incrociare i dati, e cominciare a costruire quella mappa del rischio ambientale-sanitario che oggi manca». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
aree Calabria
Calabria fragile
clima e salute
cluster di rischio
desertificazione
In evidenza
Kyoto
sistema sanitario
Unical
vincenzo carrieri
Categorie collegate
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x