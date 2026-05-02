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Droga nel doppiofondo dell’auto, sequestrati 8 chili di hashish a Cetraro per un valore di oltre 100mila euro – FOTO E VIDEO

I finanzieri hanno fermato un convoglio composto da tre vetture lungo la Statale 18

Pubblicato il: 02/05/2026 – 8:36
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Droga nel doppiofondo dell’auto, sequestrati 8 chili di hashish a Cetraro per un valore di oltre 100mila euro – FOTO E VIDEO

Oltre ottanta panetti di hashish pronti per essere immessi sul mercato. È il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Cosenza, che lungo la Strada statale 18 ha intercettato un carico di droga dal valore stimato di circa 100mila euro. I finanzieri delle Tenenze di Scalea e Cetraro hanno fermato un convoglio sospetto composto da tre vetture che viaggiavano insieme.

Durante il controllo, avvenuto nel territorio di Cetraro, le Fiamme Gialle hanno scoperto un vano nascosto in una delle auto: all’interno erano stipati 8 chili di hashish. Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato sia allo spaccio locale sia al mercato nazionale. Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato, mentre altre tre persone sono state denunciate a piede libero. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, ha portato anche al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto.

Il video:

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