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L’agroalimentare calabrese presente a “Sial” Canada

E’ la più importante fiera del Nord America

Pubblicato il: 02/05/2026 – 11:12
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L’agroalimentare calabrese presente a “Sial” Canada

CATANZARO La Regione Calabria in questi giorni è presente oltreoceano con una collettiva di aziende interessate al mercato nordamericano nell’ambito dell’evento fieristici SIAL Canada 2026 che si svolge a Montréal al Palais des Congrès. L’iniziativa, tra i principali appuntamenti del settore agroalimentare in Nord America, con la partecipazione di operatori, buyer e importatori provenienti da oltre 70 Paesi, punta a valorizzare le filiere produttive regionali e a consolidare la presenza delle imprese calabresi sui mercati esteri. La Regione è presente con uno spazio espositivo all’interno del Padiglione Italia, insieme a dieci aziende calabresi attive nei comparti food & beverage. Insieme alla delegazione calabrese del Dipartimento Agricoltura è presente il consigliere regionale Domenico Giannetta. “La partecipazione a SIAL Canada rappresenta un passo concreto nella strategia di apertura internazionale della Calabria – dichiara l’assessore Gianluca Gallo. Riteniamo, infatti, che il confronto diretto con operatori internazionali è fondamentale per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Queste occasioni sono importanti soprattutto per avviare contatti con importatori e operatori del settore – conclude Gallo – per favorire l’ingresso dei prodotti calabresi nel mercato nordamericano e far conoscere ed apprezzare il made in Calabria.” Nel corso della prima giornata, lo stand calabrese ha ricevuto la visita dell’ambasciatore d’Italia a Montréal, Alessandro Cattaneo, e del console Fortunato Mangiola, che hanno espresso apprezzamento per la qualità delle produzioni regionali e per le opportunità offerte dal mercato canadese, anche grazie alla presenza di una radicata comunità calabrese.

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