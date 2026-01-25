Ciclone Harry, il governatore Occhiuto a Siderno e Caulonia. «Dobbiamo investire in prevenzione» – FOTO E VIDEO

sul posto

SIDERNO Questa mattina il Presidente Roberto Occhiuto, prima di recarsi a Melito per l’incontro con il Ministro Musumeci, ha voluto fare tappa a Siderno per rendersi conto personalmente dei gravi danni subiti dalla nostra cittadina dopo il ciclone Harry. «Sono molto preoccupato perché si è spostata la linea d’onda», ha detto il governatore. «Mareggiate così violente potrebbero provocare danni ulteriori, ho chiesto alla premier Meloni investimenti anche in opere per la mitigazione del rischio e salvaguardia delle coste. Dobbiamo intervenire in prevenzione».

«Un gesto importante, concreto, che testimonia attenzione e vicinanza: il Presidente si è impegnato personalmente e pubblicamente per aiutare la nostra comunità a ripartire e per salvare la stagione estiva», ha sottolineato la sindaca Mariateresa Fragomeni. «La situazione è ancora più grave rispetto alle immagini viste in tv, per noi è fondamentale il fattore tempo. Per velocizzare l’iter di ricostruzione probabilmente sarà possibile attingere ad un anticipo delle somme che il Governo stanzierà». «Desidero inoltre sottolineare e ringraziare per il forte interessamento il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo e il deputato Francesco Cannizzaro, che hanno voluto con determinazione questo passaggio a Siderno, affinché la situazione fosse valutata direttamente sul posto. La filiera istituzionale funziona quando si lavora insieme, con serietà e responsabilità, per rispondere ai problemi reali dei cittadini: ed è esattamente quello che faremo. Ringrazio per la presenza gli assessori regionali Calabrese e Micheli», ha chiosato la sindaca.

Sul posto anche l’assessore regionale Giovanni Calabrese. «Auspichiamo di ripristinare i lungomare, viviamo di turismo e siamo preoccupati. I danni sono notevoli, c’è preoccupazione. Ci siamo attivati per garantire degli indennizzi per gli operatori economici, nei prossimi giorni terremo un incontro con chi è stato interessato dagli effetti del maltempo».

La visita a Caulonia

Questa mattina il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha fatto tappa anche a Caulonia per

constatare personalmente i gravi danni provocati dal “ciclone Harry”, prima di proseguire verso

Siderno e Melito per l’incontro con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. L’obiettivo è attivare rapidamente l’intera filiera istituzionale, garantendo attenzione e sostegno concreti a Caulonia e alla Locride e a tutto il territorio devastato dal maltempo.

Al sopralluogo hanno partecipato, oltre al Presidente Occhiuto e al Presidente Cirillo, gli onorevoli Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, l’assessore regionale Eulalia Micheli, i volontari della Protezione Civile, i consiglieri comunali e i rappresentanti dell’Amministrazione. La delegazione ha effettuato un sopralluogo sul lungomare, verificando lo stato dei luoghi e confrontandosi sulle misure urgenti da adottare. Le istituzioni regionali hanno confermato il loro impegno a sostenere Caulonia e l’intera Locride, anche in vista della deliberazione del Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità. «La visita del Presidente Occhiuto – afferma il Sindaco Francesco Cagliuso – è un segnale importante per la nostra comunità, e desidero sottolineare con gratitudine il ruolo determinante del Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, che ha voluto e organizzato questa presenza istituzionale. In un momento così difficile, la sua attenzione e la sua capacità di mobilitare l’intera filiera istituzionale rappresentano un gesto concreto di vicinanza al territorio». Il Sindaco ha inoltre ringraziato i parlamentari e l’assessore regionale presenti, e ha rivolto un pensiero speciale ai volontari della Protezione Civile: «Sono stati tra i primi a intervenire e continuano a lavorare senza sosta. La loro dedizione è un esempio per tutti noi». Il Comune di Caulonia conferma la massima disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per affrontare l’emergenza e programmare gli interventi necessari alla ricostruzione. «Siamo certi – conclude il Sindaco Cagliuso – che lavorando insieme, con serietà e responsabilità, riusciremo a superare questa situazione drammatica e a restituire alla nostra comunità un lungomare sicuro e vivibile». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato