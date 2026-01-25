Una Calabria senza retorica, il racconto di Vitaliano Papillo

Rubbettino Editore

VIBO VALENTIA La primavera in Calabria è un libro che si sottrae con intelligenza alla retorica dell’appartenenza e sceglie invece la strada più complessa della testimonianza consapevole. Non è soltanto il racconto di un percorso personale, ma una riflessione lucida su cosa significhi assumersi la responsabilità di un territorio, soprattutto quando questo territorio è spesso evocato più come problema che come possibilità. Colpisce il modo in cui una frase apparentemente liquidatoria: «Sindaco, ma quale turismo vuoi fare qui? Non abbiamo mica il mare!» diventa, nel libro, il detonatore di una visione, da lì prende forma un pensiero che interroga il senso dello sviluppo, il valore delle aree interne e il rapporto tra identità, progetto e futuro. La Calabria che emerge non chiede indulgenza né compiacimento, ma attenzione, metodo e continuità di sguardo. È una terra che non viene mai giudicata, ma assunta per ciò che è, con le sue asperità e le sue possibilità. È uno sguardo etico prima ancora che politico che rifiuta sia la lamentazione sterile sia l’autoassoluzione e affida invece alla responsabilità individuale e collettiva il compito di costruire senso e prospettiva. È una scrittura che tiene insieme esperienza, memoria e scelta, e che restituisce dignità all’idea che l’impegno civile possa essere anche un atto culturale, oltre che politico. Un libro che invita a pensare, più che a convincere, e che proprio per questo lascia una traccia duratura. Complimenti sinceri a Vitaliano Papillo per un lavoro sobrio, necessario e tutt’altro che scontato. (redazione@corrierecal.it)

*Direttore del Corriere della Calabria

