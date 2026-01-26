Skip to main content

il sopralluogo

Ciclone Harry, Salvini: «Entro fine settimana sarò nelle zone colpite»

Il ministro delle Infrastrutture lo annuncia a margine di un’inaugurazione nel Bellunese

Pubblicato il: 26/01/2026 – 17:30
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ciclone Harry, Salvini: «Entro fine settimana sarò nelle zone colpite»

«Avevo preso l’impegno di essere qui in Cadore ma sono in costante contatto per trovare il massimo di risorse disponibili. Entro la fine di questa settimana conto di essere sul posto. I tecnici di Anas e delle Ferrovie dello Stato stanno lavorando in Sicilia, in Calabria e in Sardegna per riattivare quei tratti stradali e ferroviari che purtroppo a causa delle frane e dell’alluvione sono stati interrotti». L’ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione delle varianti di Tai di Cadore e Valle di Cadore lungo la SS 51 “Alemagna”, nel Bellunese. (Agi)

