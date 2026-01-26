Continuano le intimidazioni nel Vibonese, incendiate tre auto a Vena di Jonadi

escalation criminale

VIBO VALENTIA Non si placa l’ondata di intimidazioni che in questi giorni sta colpendo il vibonese. Sabato sera tre auto sono andate distrutte in un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, a Vena di Jonadi, paese alle porte di Vibo. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, i Carabinieri hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Ad essere colpite le auto di professionisti vibonesi. L’episodio segue quanto accaduto nei giorni scorsi, quando un atto incendiario aveva colpito il cantiere della mensa della Scuola Buccarelli nel quartiere Affaccio. A poca distanza una bottiglia con liquido infiammabile è stata lasciata ad una nota macelleria del luogo: episodi, probabilmente collegati, su cui indaga la Procura di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo. Un’escalation criminale che preoccupa la comunità e mette in allerta le forze dell’ordine che, al momento, non escludono alcuna pista.

Fiamme nel cantiere di una scuola a Vibo, avviate le indagini – FOTO

La criminalità latente che preoccupa Vibo: ancora intimidazioni, ma la città «non vuole più piegarsi»



