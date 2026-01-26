Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:53
l’aggressione

Lite all’alba a Corigliano Rossano: due giovani accoltellati

Feriti due cittadini marocchini dopo una rissa tra stranieri nella frazione di Schiavonea. Prognosi di 15 giorni, indagano i carabinieri

Pubblicato il: 26/01/2026 – 11:53
Lite all’alba a Corigliano Rossano: due giovani accoltellati

CORIGLIANO ROSSANO Due giovani di nazionalità marocchina sono stati accoltellati, non in maniera grave, in seguito ad una lite tra stranieri, alle prime luci dell’alba nella frazione di Schiavonea a Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli nel pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Uno dei due giovani ha riportato una ferita a una gamba mentre l’altro è stato accoltellato a un fianco. La prognosi per entrambi è di 15 giorni. Le indagini sull’ennesimo episodio di violenza nel Comune sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

