Ultimo aggiornamento alle 16:59
Ciclone Harry, Orrico: «Responsabilità politiche precise»

La parlamentare Cinquestelle: «La conta dei danni è arrivata a circa 2 miliardi»

Pubblicato il: 28/01/2026 – 16:41
COSENZA «Abbiamo visto le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna flagellate dal ciclone Harry, abbiamo visto le comunità in ginocchio nonostante la copertura mediatica nazionale del dramma sia stata insufficiente. La conta dei danni è arrivata a circa 2 miliardi. Ci sono responsabilità precise della politica nella mancata prevenzione attraverso la tutela e la messa in sicurezza del territorio e vorremmo garanzia affinché la ricostruzione avvenga rapidamente senza commettere gli errori del passato. Chiedo allora se non sia il caso di restituire i fondi di coesione sottratti a siciliani e calabresi, 1,6 miliardi di euro, per un Ponte sullo Stretto che probabilmente non vedrà mai la luce così da dare risposte a famiglie e imprese. Non vorremmo, tra qualche tempo, ritrovarci qui a discutere di errori dai quali, aggiungo, non si è imparato niente». Così la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle, rivolgendosi in Aula al Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani durante il Question time di questo pomeriggio.

