Crotone, Eni Rewind riprende gli scavi nell’ex discarica di Pertusola

la (complicata) bonifica

CROTONE Eni Rewind comunica di «aver riavviato oggi gli scavi nella discarica ex Pertusola, a Crotone, come disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 26 gennaio scorso, in attesa degli approfondimenti in corso di competenza dell’Arpa Calabria e dell’Isin». E’ quanto si legge in una nota. «L’area dell’ex discarica in cui è avvenuto il ritrovamento di Tenorm – prosegue la nota – è stata delimitata e messa in sicurezza, con le misure idonee e verificate da Arpa nel corso del sopralluogo avvenuto il 15 gennaio scorso. Eni Rewind rimane in attesa di discutere e condividere con gli enti e gli organi tecnici preposti, sia in sede di Conferenza di Servizi, sia di Commissione consultiva prefettizia, il piano per la gestione dei Tenorm, nonché le integrazioni e le varianti al Piano di Bonifica approvato dagli enti che saranno necessarie per il completamento della bonifica».

