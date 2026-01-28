Skip to main content

Crotone, Eni Rewind riprende gli scavi nell’ex discarica di Pertusola

La società «rimane in attesa di discutere e condividere con gli enti il piano per la gestione dei Tenorm»

Pubblicato il: 28/01/2026 – 10:23
CROTONE Eni Rewind comunica di «aver riavviato oggi gli scavi nella discarica ex Pertusola, a Crotone, come disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 26 gennaio scorso, in attesa degli approfondimenti in corso di competenza dell’Arpa Calabria e dell’Isin». E’ quanto si legge in una nota. «L’area dell’ex discarica in cui è avvenuto il ritrovamento di Tenorm – prosegue la nota – è stata delimitata e messa in sicurezza, con le misure idonee e verificate da Arpa nel corso del sopralluogo avvenuto il 15 gennaio scorso. Eni Rewind rimane in attesa di discutere e condividere con gli enti e gli organi tecnici preposti, sia in sede di Conferenza di Servizi, sia di Commissione consultiva prefettizia, il piano per la gestione dei Tenorm, nonché le integrazioni e le varianti al Piano di Bonifica approvato dagli enti che saranno necessarie per il completamento della bonifica».

