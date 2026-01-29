Infiltrazioni nei cantieri ospedalieri calabresi, siglato un protocollo tra la Gdf e la struttura commissariale

legalità e trasparenza

CATANZARO Negli uffici della Cittadella regionale di Catanzaro, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso ed il Commissario Delegato per l’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, Claudio Moroni. L’accordo, adottato nell’ambito delle misure straordinarie previste per il superamento dello stato di emergenza relativo al sistema ospedaliero calabrese, è finalizzato a rafforzare la cornice di legalità, trasparenza ed efficienza che deve accompagnare ogni fase di attuazione degli interventi di edilizia sanitaria programmati sul territorio regionale. In tale ambito, l’intesa protocollare definisce un sistema coordinato di cooperazione istituzionale volto a prevenire infiltrazioni criminali, contrastare fenomeni illeciti in materia contrattuale e verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate. La collaborazione che fonda su uno scambio strutturato di informazioni e sull’attivazione di controlli, anche su iniziativa autonoma della Guardia di Finanza, in linea con le rispettive competenze e nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità e legalità.

In particolare, i Comandi Provinciali del Corpo opereranno quali referenti territoriali dell’intesa, assicurando l’interlocuzione con i responsabili operativi designati dal Commissario e sviluppando le attività di verifica e approfondimento ritenute necessarie. Il Generale D’Alfonso ha sottolineato come l’intesa odierna rappresenti un presidio avanzato a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e della Regione Calabria, nonché un contributo concreto alla salvaguardia Comando Regionale Calabria Il Commissario delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria dell’equilibrio e della credibilità dell’azione amministrativa, mentre il Commissario di Governo Moroni ha evidenziato l’importanza, nelle grandi opere e ancor più in quelle della sanità, di una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni per garantire un contrasto preventivo alle attività criminali che le ingenti risorse economiche possono attrarre a tutti i livelli, impedendo lo sviluppo e la sana infrastrutturazione di cui soprattutto la Calabria ha urgente bisogno. Il protocollo costituisce un chiaro segnale di attenzione verso la collettività ed un impegno condiviso affinché le opere sanitarie previste diventino non solo infrastrutture moderne e funzionali, ma anche simboli tangibili di legalità, buona amministrazione e fiducia nelle Istituzioni.