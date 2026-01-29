Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Il finanziamento annuale

Per il Servizio sanitario nazionale due miliardi e mezzo in più rispetto al 2025

Il sottosegretario Morelli fa il punto dopo il riparto del Cipess tra le Regioni. Maggiori risorse per la Calabria

Pubblicato il: 29/01/2026 – 15:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Per il Servizio sanitario nazionale due miliardi e mezzo in più rispetto al 2025

ROMA “Il Cipess ha dato il via libera al Riparto tra le Regioni delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) per l’anno 2025 pari a 136 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo di euro in più rispetto all’anno precedente”. Lo dice in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli (nella foto). Va sottolineata un’importante novità con la quale le Regioni hanno introdotto, grazie all’accordo politico di novembre scorso, un nuovo criterio di riparto per la quota premiale (parte delle risorse complessive del fondo, cioè lo 0,25% del finanziamento complessivo per l’anno 2025, pari a circa 340 milioni di euro), che tiene conto dell’indice di densità abitativa e di estensione territoriale, e attribuisce maggiori risorse ai territori che meritano attenzione come Abruzzo, Basilicata, Molise e Calabria. “Con l’adozione di tale sistema si dimostra una grande attenzione verso i nostri concittadini – spiega il Sottosegretario – poiché si cerca di convogliare maggiori risorse verso le aree con più criticità, riequilibrandone l’assegnazione in base alle esigenze dei territori stessi”. Il Sottosegretario, infine, nel ricordare alcuni degli altri punti più importanti oggetto di deliberazione da parte del Comitato, cita l’aumento del limite di spesa per le prestazioni accreditate private e la possibilità di inserire alcune patologie, come ad esempio il Parkinson e la demenza, nel percorso nazionale di assistenza.  

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cipess
Morelli
Regione Calabria
riparto
Sanità
servizio sanitario
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x