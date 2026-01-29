Per il Servizio sanitario nazionale due miliardi e mezzo in più rispetto al 2025

Il finanziamento annuale

ROMA “Il Cipess ha dato il via libera al Riparto tra le Regioni delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) per l’anno 2025 pari a 136 miliardi e mezzo di euro, 2 miliardi e mezzo di euro in più rispetto all’anno precedente”. Lo dice in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli (nella foto). Va sottolineata un’importante novità con la quale le Regioni hanno introdotto, grazie all’accordo politico di novembre scorso, un nuovo criterio di riparto per la quota premiale (parte delle risorse complessive del fondo, cioè lo 0,25% del finanziamento complessivo per l’anno 2025, pari a circa 340 milioni di euro), che tiene conto dell’indice di densità abitativa e di estensione territoriale, e attribuisce maggiori risorse ai territori che meritano attenzione come Abruzzo, Basilicata, Molise e Calabria. “Con l’adozione di tale sistema si dimostra una grande attenzione verso i nostri concittadini – spiega il Sottosegretario – poiché si cerca di convogliare maggiori risorse verso le aree con più criticità, riequilibrandone l’assegnazione in base alle esigenze dei territori stessi”. Il Sottosegretario, infine, nel ricordare alcuni degli altri punti più importanti oggetto di deliberazione da parte del Comitato, cita l’aumento del limite di spesa per le prestazioni accreditate private e la possibilità di inserire alcune patologie, come ad esempio il Parkinson e la demenza, nel percorso nazionale di assistenza.

